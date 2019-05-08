صدمة للاعبي الأسود زياش ومزراوي..أياكس أمستردام يغادر دوري أبطال أوروبا

غادر الثنائي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي، مساء اليوم الأربعاء، مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام توتنهام، بثلاثية مقابل إثنين، في مباراة أجريا في ملعب يوهان كرويف ارينا، وسط حضور جماهيري قياسي، لعشاق وأنصار النادي الهولندي.

وافتتح التسجيل لصالح أياكس أمستردام، اللاعب ماتيس دي ليخت في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ليضيف الدولي المغربي حكيم زياش، في الدقيقة 35 من عمر المواجهة، ثاني الأهداف لصالح المجموعة.

أما أهداف التوتنهام، فقد سجلهم اللاعب البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة (53)، و(59) (د94)؟

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وانطلت مباراة الإياب بتقدم كبير لصالح نصير مزراوي ورفاقه، اللذين تمكنوا من خطف فوز في الـ 45 دقيقة أولى، إلا أن الشطر الثاني سجل تقدماً واضحاً لتوتنهام صوب شباك أندري أونانا، ليخطف ممثل الكرة الإنجليزية ثلاثية.

يشار، إلى أن مباراة الطرفين ذهاباً قد انهت لصالح الفريق الهولندي بهدف نظيف دون رد، في ملعب الفريق الإنجليزي قبل أسبوع تقريباً، قبل أن تتفاجئ المجموعة برد قوي للضيوف، وريمونتادا.

وسيواجه توتنهام يوم 1 يونيو المقبل رفاق محمد صلاح، بنهائي “الأحلام”، بعد أن عبر ليفربول للقاء الختامي للمسابقة على حساب برشلونة، ليستقبل ملعب ميترو بولينانو الخاص بأتلتيكو مدريد المواجهة القمة الإنجليزية