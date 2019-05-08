بعد وفاتها حرقا.. شقيق الهالكة: عانت من مشاكل مع زوجها بسبب التعدد ونطالب المسؤولين بفتح تحقيق -فيديو

معطيات مثيرة، تلك التي كشف عنها شقيق السيدة التي توفيت حرقا، صباح اليوم، بالمركز الاستشفائي، ابن رشد.

وقال شقيق الهالكة، في حديثه مع “اليوم24″، إن شقيقته عانت من مشاكل مع طليقها، خاصة عندما أصر على أخذ ابنته دون علمها.

وأشار المتحدث أن شقيقته الراحلة “طلبت من طليقها أن يعيد لها ابنتها، إلا أنه أصر على حضورها من أجل إرجاع طفلتها، وعندما لبت طلبه أضرم النار في جسدها داخل منزله”.

Advertisements

وطالب المتحدث ذاته، من المسؤولين فتح تحقيق في موضوع لمعرفة السبب الحقيقي وراء إضرام شقيقته النار في جسدها.

ويشار إلى أن الهالكة، أم لخمسة أطفال، عانت من مشاكل مع زوجها قبل الطلاق بسبب رغبته في التعدد وأيضا بعد طلاقها منه.