معطيات مثيرة، تلك التي كشف عنها شقيق السيدة التي توفيت حرقا، صباح اليوم، بالمركز الاستشفائي، ابن رشد.
وقال شقيق الهالكة، في حديثه مع “اليوم24″، إن شقيقته عانت من مشاكل مع طليقها، خاصة عندما أصر على أخذ ابنته دون علمها.
وأشار المتحدث أن شقيقته الراحلة “طلبت من طليقها أن يعيد لها ابنتها، إلا أنه أصر على حضورها من أجل إرجاع طفلتها، وعندما لبت طلبه أضرم النار في جسدها داخل منزله”.
وطالب المتحدث ذاته، من المسؤولين فتح تحقيق في موضوع لمعرفة السبب الحقيقي وراء إضرام شقيقته النار في جسدها.
ويشار إلى أن الهالكة، أم لخمسة أطفال، عانت من مشاكل مع زوجها قبل الطلاق بسبب رغبته في التعدد وأيضا بعد طلاقها منه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها حرقا.. شقيق الهالكة: عانت من مشاكل مع زوجها بسبب التعدد ونطالب المسؤولين بفتح تحقيق -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.