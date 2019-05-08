"فات مان": البطل الخارق الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يقوم الممثل ميل غيبسون بلعب دور سانتا كلوز أو بابا نويل في "فات مان" وهو فيلم كوميدي سيعرض في مهرجان كان السينمائي المقبل.
ويؤدي غيبسون دور كريس كرينغل في الفيلم الذي يخرجه إيان وإيشوم نيلمز وينتجه تنفيذيا ديفيد غوردون غرين وداني ماكبرايد.
ويقول صناع الفيلم إنه "حكاية سانتا مشاكس" عن سانتا كلوز غير تقليدي يستهدفه قاتل مأجور من طفل عمره 12 عاما بعد عثوره على فحم في شرابه. وينتظر إنتاج الفيلم في بداية العام المقبل.
وتعرض الحقوق المحلية والدولية للفيلم للبيع في كان، وهو أكبر سوق سينمائي في العالم.
وكان قد مثل غيبسون مؤخرا في فيلم "دادي هوم 2" وفيلم "دراغد اكروس كونكريت".
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