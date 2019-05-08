الناصرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينات من عمره، بجروح قدرت بالمتوسطة إلى خطيرة، جراء إصابته بأعيرة نارية.

ووصل الشاب إلى مستشفى محلي في مدينة الناصرة وهو يعاني من إصابة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع الجليل في المدينة.

وقدرت الطواقم الطبية حالة المصاب بأنها من متوسطة إلى خطيرة، وخضع للعلاج اللازم.

ولم تكشف المصادر الطبية عن مزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها بلغت الشرطة بالواقعة.

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ووصلت الشرطة إلى مكان وقوع جريمة إطلاق النار، وقالت إنها باشرت في التحقيق في ملابسات الحادثة.

يذكر أن مدينة الناصرة شهدت ظهر الإثنين الماضي، جريمة إطلاق نار في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، راح ضحيتها توفيق زهر (57 عاما)، علما بأنه لم يكن المستهدف. وسط معطيات مقلقة حول فوضى انتشار السلاح ونسب جرائم القتل الآخذة في الارتفاع بصورة مستمرة في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني.