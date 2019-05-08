انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة هامة حملها بومبيو في زيارته للعراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 مساءً - دعا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الحكومة العراقية إلى المسارعة في وضع المليشيات الموالية لإيران تحت سيطرة الدولة، لضمان أمن الأمريكيين في العراق.

وقال بومبيو للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إنه بحث مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وكبار المسؤولين، يوم الثلاثاء، أمن الأمريكيين في العراق، ومخاوف الولايات المتحدة الأمنية في ظل تنامي الأنشطة الإيرانية المتزايدة في المنطقة.

وأجرى بومبيو زيارة إلى بغداد يوم الثلاثاء (لم يعلن عنها مسبقاً) لبحث التصعيد مع طهران وأمن القوات الأمريكية والبعثات الدبلوماسية مع العراقيين وكبار المسؤولين في الدولة.

وجاءت الزيارة بعد يومين من حديث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، حول نشر واشنطن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقاذفات إلى الشرق الأوسط؛ بسبب "الخطر الحقيقي الذي تشكله قوات النظام الإيراني".

وكثفت واشنطن العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي في الشهور الأخيرة وصنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال بومبيو للصحفيين بعد اجتماعه مع عبد المهدي: "تحدثنا معهم عن أهمية أن يضمن العراق قدرته على حماية الأمريكيين في بلادهم بالشكل المناسب"، مضيفاً أن الهدف من الاجتماع هو إطلاع المسؤولين العراقيين على "الخطر المتزايد الذي رصدناه"، حتى يتسنى لهم توفير الحماية بشكل فعال للقوات الأمريكية.

وعبر بومبيو عن دعم بلاده للسيادة العراقية قائلاً: "لا نريد تدخل أي طرف في بلادهم، وحتماً ليس عن طريق مهاجمة دولة أخرى داخل العراق"، مستبعداً وجود مخاطر على حكومة بغداد من إيران على خلفية المخاوف الأمريكية على مصالحها أو على سيادة العراق.

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وحول إرسال حاملة الطائرات والقاذفات إلى المنطقة، قال إن واشنطن تريد الدفاع عن مصالحها من التهديد الإيراني وضمان أنها تملك القوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وقال: "الرسالة التي بعثنا بها للإيرانيين آمل أن تضعنا في موقف نستطيع فيه الردع وسيفكر الإيرانيون مرتين في مسألة مهاجمة المصالح الأمريكية"، مشيراً إلى وجود معلومات لدى المخابرات الأمريكية "محددة للغاية بشأن هجمات وشيكة".

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحرك بسرعة لإخضاع الفصائل المستقلة التي تقع تحت النفوذ الإيراني لسيطرة الحكومة المركزية، معتبراً أن هذه الفصائل تجعل العراق "بلداً أقل استقراراً".

وقبل مغادرة العراق تحدث مع المسؤولين العراقيين بشأن احتياجاتهم من الطاقة والبنية التحتية لا سيما في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. وقال إنه بحث معهم سبل المضي قدماً بوتيرة سريعة في مشاريع قد تساعد على تحسين حياة العراقيين.

بغداد وإرضاء الطرفين

من جهته قال بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للعراق، لكنه شدد على أن "العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران ومنهم الجارة إيران"، مضيفاً أن "العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولاً".

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

جاء ذلك عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ"مجموعة 5 + 1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر. لكنها ألغت جميع الاستثناءات مطلع مايو الجاري بهدف زيادة الضغط على إيران ودفعها للتخلي عن أنشطتها التي تزعزع أمن المنطقة والاتفاق مجدداً حول برنامجها النووي.