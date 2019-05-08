انت الان تتابع تفاصيل خبر عقوبات أمريكية جديدة على إيران.. وسعي لاتفاق نووي جديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 مساءً - أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوماً يفرض بموجبه عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاع المعادن، في وقت قالت فيه واشنطن إنها تريد التفاوض على اتفاق جديد مع طهران.

وذكر البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية ستؤثر في إنتاج الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس بإيران، وذلك بحسب مرسوم ترامب، الصادر مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض بأن مرسوم ترامب الجديد يقضي بأن توجَّه العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات المصنِّعة للمعادن في إيران وأصحابها، فضلاً عن أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران، وقد يتم حظر أصولهم في الولايات القضائية الأمريكية بقرار من وزارة الخزانة.

من جانبه ذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، في تصريحات، أن "الاتفاق مع إيران -إن تم- سيُعرَض على الكونغرس، للتصديق عليه كمعاهدة".

وسبق أن أعلن هوك أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، لكنها تعتزم مواصلة الضغط عليها.

وحذَّر هوك طهران من أي اعتداء على الولايات المتحدة أو حلفائها، مضيفاً: إن "أي محاولات من هذا القبيل سيتم التعامل معها بالقوة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن ضد طهران "جعلت تنفيذ الاتفاق النووي أمراً غير ممكن".

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وأكد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن القرار الذي اتخذته إيران، اليوم، ليس خارج الاتفاق ولا يعني الخروج منه.

وقال: "سعت واشنطن إلى منع الأنشطة النووية التي كانت تجري في إطار الاتفاق النووي، بالتهديد والضغط والبلطجة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ظريف إن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي، وإنما ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده.

وأبلغ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كلاً من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، رسمياً، تعليق إيران بعض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران تعليق التزامها بعض بنود الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

واليوم يكون قد مر عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق (في 8 مايو 2018) وفرضه عقوبات على طهران.

ويرغب ترامب في إجبار إيران على التفاوض من جديد على برنامجَيها: النووي والصاروخي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.

وفي أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقِّعة على الاتفاق التزامهم إياه، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات ترامب.