مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير الإعلام

الكويت ـ د ب أ: جدد مجلس الأمة الكويتي امس ثقته في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عقب جلسة استجواب بشأن مخالفات هيئة الرياضة ووزارة الإعلام. وقدم النواب المستجوبون عددا من التوصيات منها الإشادة بالخطاب السياسي وتكليف الوزير بتقديم تقرير عن هيئة الزراعة وتكليف هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بدراسة عقد التحصين. وأجل التصويت على التوصيات إلى الجلسة المقبلة ليرفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى 14 من الشهر الجاري. وقال الغانم ، عقب انتهاء الجلسة: “أبارك للوزير محمد الجبري تجديد الثقة به وأشكر المستجوبين على هذا الطرح الراقي”، مضيفا: قدم إلي طلب لجلسة خاصة وسأوجه الدعوة لها الأحد المقبل”. بينما عبر الوزير الجبري عن شكره لمجلس الوزراء والنواب على الدعم الذي تلقاه، قائلا “هذه هي الديمقراطية”. كان النواب رياض العدساني وعادل الدمخي، ومحمد الدلال، قد قاموا باستجواب الوزير الاسبوع الماضي فيما يتعلق بتجاوزات الحيازات الزراعية، ومخالفات هيئة الرياضة، والتفرغات الرياضية المشبوهة، والمخالفات المسجلة على وزارة الإعلام وتم تحديد جلسة اليوم للتصويت على طرح الثقة بالوزير حيث تم تجديد الثقة من 34 نائبا ورفض 12 وامتناع 2 عن التصويت.

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