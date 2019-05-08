مساع أممية لإطلاق سراح آلاف المهاجرين في اليمن

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر أغلبهم من إثيوبيا قالت إنهم مازالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية في مركزي احتجاز في جنوب اليمن. وبدأ احتجاز هؤلاء المهاجرين قبل أسبوعين في مدينة عدن ومحافظة لحج القريبة منها وهما تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

ويقاتل التحالف أنصار الله الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومراكز حضرية رئيسية أخرى في النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. وقال جول ميلمان المتحدث باسم المنظمة في إفادة صحفية في جنيف “ما زال نحو ثلاثة آلاف مهاجر محتجزين في موقعين مؤقتين للاحتجاز بمحافظتي عدن وأبين اليمنيتين”. وقال إن منهم 2500 محتجزون في استاد لكرة القدم في عدن حيث يكافح عمال الإغاثة انتشار الأمراض. وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن الحراس أطلقوا النار على المهاجرين المحتجزين في استاد عدن الرياضي يوم 30 أبريل وإن اثنين منهم اصيبوا بالرصاص مما تسبب في إصابة مراهق بالشلل على الأرجح. ولم يكن لديها المزيد من التفاصيل عن الواقعة أمس . وقال ميلمان “المنظمة ما زالت قلقة للغاية على الأشخاص المحتجزين في ظروف غير إنسانية في عدن وأبين”. وأضاف أن المنظمة تجري اتصالات مع السلطات في محاولة لإطلاق سراحهم. وقال إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلقت تقارير عن الإفراج في الأيام القليلة الماضية عن 1400 شخص كانوا محتجزين في معسكر تابع للجيش في لحج. وتابع ان 14 مهاجرا على الأقل توفوا بالإسهال الحاد المتفشي في لحج حيث تعالج المنظمة نحو 70 كانوا معتقلين. وتعتزم المنظمة إجلاء 237 إثيوبيا ونقلهم إلى أديس ابابا في إطار برنامجها للترحيل الطوعي. ويصل آلاف المهاجرين إلى اليمن كل عام أغلبهم من منطقة القرن الأفريقي هربا من الجفاف والبطالة في ديارهم أملين في أجور العمل في الخليج. وقال ميلمان “آلاف المهاجرين تقطعت بهم السبل في مناطق أخرى في مختلف أرجاء اليمن”.

ميدانيا، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، استعادة مواقع من سيطرة جماعة “أنصار الله” في محافظة الضالع وسط اليمن. وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة التابعة للجيش، أن “تعزيزات من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري خاضت بعد وصولها إلى منطقة تورصة في مديرية الأزارق (جنوب غرب الضالع)، معارك عنيفة مع انصار الله “.

وأضاف أن “القوات تمكنت خلال المعارك من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط”. وأشار إلى “أن مشاركة العمالقة في معارك الضالع، تأتي في إطار عمليات المساندة التي تقوم بها قوات الحزام الأمني والمقاومة في عدة جبهات على حدود المحافظة”.