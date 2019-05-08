إيران تخفض التزاماتها بـ(النووي) وتوقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل

روحاني يؤكد أن موقف بلاده قابل للتفاوض

طهران ـ وكالات:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، أن بلاده بدأت في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، كما أعلن تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها. ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه تأكيد التوقف عن العمل ببعض التعهدات المدرجة في الاتفاق النووي، وقال :”وفقا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني) اليوم، قمت بإرسال خمس رسائل إلى رؤساء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي”. وأضاف :”أوضحنا في الرسائل أننا صبرنا عاما (منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) حسب توصياتكم … لقد صبرنا عاما ونفذنا جميع تعهداتنا”. وتابع بالقول :”لا نريد الخروج من الاتفاق النووي، فليعلم شعبنا والعالم كله بأن اليوم ليس نهاية الاتفاق النووي، بل هو يوم خطوة جديدة في الاتفاق النووي، وطبقا للاتفاق النووي وفي إطار الاتفاق النووي”. وأوضح :”الاتفاق النووي أعطانا الحق في البنود 24 و 26 و 36 أنه فيما لو نقض الطرف الآخر تعهده، أن نقوم نحن بطرحه في اللجنة المشتركة وحدد جداول زمنية قد تجاوزناها”. وقال :”عقدت اللجنة المشتركة سواء على مستوى الوزراء أو مساعدي الوزراء، وللأسف رغم أن الأوروبيين وأصدقاءنا أكدوا مرارا أنهم سيقومون بالتعويض عن خروج أميركا من الاتفاق النووي بصورة ما، لكننا لم نشهد ذلك على المستوى العملي”. وأضاف :”أعلنا لرؤساء الدول الخمس أننا سنتوقف عن تنفيذ إجراءين: كلما تجاوزت موادنا المخصبة 300 كجم كنا نقوم ببيع الفائض لدولة أخرى ونتسلم الكعكة الصفراء بدلا عنه، وعملية البيع الثانية هي بيع الماء الثقيل، أي أننا نبيع الفائض كلما زاد عن 130 كجم. سنتوقف عن عمليتي بيع اليورانيوم المخصب الفائض والماء الثقيل الفائض”. وأوضح :”هذا الإعلان لمدة 60 يوما، وقد أوضحنا للطرف الآخر أنه لو جاءت الدول الخمس للتفاوض معنا وتوصلنا إلى نتيجة تحقق مصالحنا الرئيسية خاصة بيع النفط والمصارف فإننا سنعود للنقطة السابقة”. وشدد على أن إيران لن تبدأ حربا ولكنها لن تستسلم. وقال روحاني إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام. وحذر روحاني من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي. وقال أيضا إن بلاده لن تبيع بعد الآن اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى. وكانت السلطات الإيرانية قد أبلغت سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، صباح أمس الأربعاء، بوقف بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلم السفراء رسالة من الرئيس حسن روحاني تتضمن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.