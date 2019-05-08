كمين للجيش السوري يوقع عشرات الإرهابيين في حماة

دمشق ـ الخليج 365 : أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوما عنيفا للمسلحين على محور تلة باكير في سهل الغاب شمال غرب حماة وأوقعت في صفوفهم عددا كبيرا من قتلى ومصابين.

واوردت وكالة الانباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “إن المجموعات المسلحة هاجمت مواقع الجيش السوري في تلة باكير بمنطقة سهل الغاب، وإن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة الهجوم من خلال كمين محكم عملت من خلاله على إيهام المسلحين أنها انسحبت من التلة وعندما تقدمت المجموعات المسلحة باتجاه التل قامت قوات الجيش بالالتفاف على المسلحين وقتل كامل أفراد المجموعة المهاجمة، بالتزامن مع تنفيذ سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ سلسلة رمايات استهدفت مواقع وتحركات المسلحين في المنطقة وطرق إمدادهم”. وأضاف المصدر “أن المجموعات المسلحة المكونة من إرهابيين يتحدرون من الجنسية الصينية المنتمين لما يسمى “الحزب الإسلامي التركستاني” حاولت من خلال هذا الهجوم إشغال الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش السوري، موضحا أن جاهزية قوات الجيش السوري أفشلت هذا المخطط”.

وكانت وحدات الجيش السوري استهدفت أمس الاول الثلاثاء تجمعات و مواقع الإرهابيين في بلدة الزكاة بريف حماة الشمالي عبر سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ، تزامنا مع استهداف الطيران الحربي والمروحي لمواقع الإرهابيين في بلدات معرتماتر وكفروما وكنصفرة ومعرتحرمة بريف إدلب الجنوبي. وفي السياق شن سلاح الجو في الجیش العربي السوري عدة غارات على مقرات تنظيم “جبهة النصرة” والميليشيات الإرهابية الموالية له في شمال اللاذقیة، بالتزامن مع غارات مماثلة على مقرات الإرهابيين في خان طومان والمنصورة والراشدين جنوب غرب حلب.