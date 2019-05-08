السراج يبحث مع ميركل الوضع في طرابلس

برلين ـ وكالات : بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل مساء أمس الأول، الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك خلال جولة أوروبية يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس.

وقالت حكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التقى بمدينة برلين أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية والوفد المرافق له”، مشيرة إلى أن “المحادثات تناولت تداعيات الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من شهر، والموقف الأوروبي والدولي حياله”. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن “سعي ألمانيا إيجاد موقف أوروبي موحد يعجل بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المعتدية وعودة الليبيين إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

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