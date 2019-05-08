رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي: نشهد أزمة دستورية

قال جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشهد أزمة دستورية، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالتحرّك "باسم المؤسسات".



وشدد نادلر على أنه "لا أحد فوق القانون"، وذلك خلال إعلانه بدء مناقشات اتّهام وزير العدل بيل بار بعرقلة صلاحيات الكونجرس خلال تحقيقات قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورفضه تسليمهم النسخة الكاملة للتقرير حول التحقيق الذي أجراه مولر.

وبحسب القانون الأمريكي، ينبغي أن يتبع ذلك تصويت في جلسة عامة، في موعد غير محدد، لإتمام هذا الإجراء النادر للغاية الذي تم تطبيقه فقط على وزير عدل آخر هو إريك هولدر، أثناء إدارة الديمقراطي باراك أوباما.

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واتّخذت المواجهة القائمة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية منحى تصعيديا جديدا، برفض البيت الأبيض تقديم معلومات حساسة للكونجرس واتخاذ مجلس النواب إجراء نادرا ضد وزير العدل بيل بار.

فبالتزامن مع إطلاق الديمقراطيين النقاش للتصويت على سحب الثقة من وزير العدل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يستخدم للمرة الأولى صلاحياته الرئاسية لرفض طلبات الديمقراطيين "غير الشرعية" للحصول على معلومات حول تحقيق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز: إن "الأمريكيين يرون بوضوح أن المناورات البائسة" للديمقراطيين "تهدف إلى إلهائهم عن الإنجازات التاريخية للرئيس".