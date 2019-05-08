طائرة فرنسية تختفي من الرادار قبل الهبوط اضطراريا في إيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اختفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، الأربعاء، من الرادار لفترة وجيزة قبل الهبوط اضطراريا بسبب مشكلة فنية في مطار إيراني.

وبحسب موقع فلايت رادار 24، فقد اضطرت الطائرة من طراز أير باص A 340 الهبوط في مطار أصفهان في طريقها من باريس إلى مومباي في الهند.

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وقالت شركة أير فرانس في بيان إن الطائرة كانت تقل 256 راكبا و11 من أفراد الطاقم عانت من عطل في نظام التهوية.

وذكرت أن قرار الهبوط الاضطراري يتماشى مع إجراءات الشركة المصنعة، مشيرة إلى أنه كان “وقائيا”.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي ولم تواجه مشاكل.