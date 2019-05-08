البرهان يبلغ نائب وزير الخارجية الأميركية حرص الجيش على أمن السودانيين وثورتهم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على التواصل مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية.

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وأبلغ البرهان نائب وزير الخارجية الأميركية حرص الجيش على أمن السودانيين وثورتهم، مجددا حرص المجلس على تحقيق انتقال سريع للسلطة بعد الفترة الانتقالية.

من جانبه شدد نائب وزير الخارجية الأميركي على موقف واشنطن الداعم لاستقرار السودان.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبرهان، على ضرورة تجاوز الخلافات بين القوى السودانية.