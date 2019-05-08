شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزاري مرتقب في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان) قدمت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء)، استقالتها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز توطئة لتعديل حكومي مرتقب، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «الوزراء قدموا استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز». وأوضحت أن «رئيس الوزراء طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام القادمة».

قدمت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء)، استقالتها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز توطئة لتعديل حكومي مرتقب، بحسب ما أفاد مصدر رسمي أردني. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «الوزراء قدموا استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز». وأوضحت أن «رئيس الوزراء طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام القادمة».

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