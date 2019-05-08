شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحي بهجوم لطالبان على العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

تبادلت القوات الأفغانية إطلاق النار لعدة ساعات مع مهاجمين من حركة طالبان قتلوا أربعة مدنيين على الأقل وأصابوا العشرات لدى اقتحامهم مقر منظمة إغاثة دولية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الأربعاء).

وبدأ الهجوم قبل منتصف النهار بقليل بانفجار سيارة ملغومة في مجمع منظمة (كاونتربارت إنترناشونال) بمنطقة شهرنو في كابول، في أحدث هجوم لطالبان برغم إجرائها محادثات سلام.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن أربعة مدنيين على الأقل، منهم امرأة وشرطي، بينما أصيب 24 مدنياً بالإضافة إلى شرطي.

وأضاف أن أحد المصابين أجنبي دون أن يكشف عن جنسيته.