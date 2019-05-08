شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتوعد طهران وباريس قلقة من التصعيد الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم)

صرح المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك، اليوم (الأربعاء)، بأن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.

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وأضاف هوك في مؤتمر صحفي بالخارجية الأمريكية: أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها.

وفي باريس، أعربت فرنسا اليوم عن قلقها بعد قرار إيران تعليق تنفيذ بعض التعهدات التي يتضمنها الاتفاق حول برنامجها النووي، ودعت إلى تجنب أي خطوة قد تفضي إلى «تصعيد».

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحؤول دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد».