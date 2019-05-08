شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي من زيادة القتلى والمصابين وتفشي الكوليرا في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، إن المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس قد تؤدي «لزيادة هائلة» في أعداد القتلى والمصابين المدنيين فضلاً عن تفشي الأمراض الفتّاكة بما فيها الكوليرا.

وقال الدكتور سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة في ليبيا في مقابلة مع تلفزيون وكالة رويترز للأنباء، إن الطرفين يستخدمان أسلحة متطورة في صراع يستنزف الإمدادات الحيوية في المستشفيات بالقرب من خطوط القتال الأمامية، وهي إمدادات لن تصمد إلا لبضعة أسابيع أخرى.

وأضاف بأن ما لا يقل عن 60 ألف شخص فروا من القتال في الضواحي الجنوبية إلى ملاجئ مؤقتة، مما زاد عدد سكان وسط المدينة الذي يبلغ قرابة نصف مليون نسمة.

وقال حسين:«هناك احتمال للإصابة بالكوليرا مع نقص المياه والصرف الصحي في مساكن الأشخاص النازحين» مشيراً أيضا إلى مخاطر الإصابة بالالتهاب الكبدي والتيفود والحصبة والسل.