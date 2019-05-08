شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يفرض عقوبات جديدة على المعادن الصناعية الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، عن عقوبات ضد «صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية»، في خطوة من شأنها تعزيز الضغط على النظام. وهدد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم «تغير طهران جذريا سلوكها».
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترمب في بيان التأكيد على أنه يأمل في أن يلتقي «يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق» جديد. وتوعد ترمب إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.
وقال البيان «نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي». وأضاف «ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع المعادن الإيراني».
واعتبر الرئيس الأمريكي «العقوبات الجديدة بمثابة رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها».
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