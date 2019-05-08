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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كشف تقرير إعلامي أوروبي، اليوم الأربعاء، عن استخدام السعودية أسلحة وذخائر مستوردة من بلجيكا، في العدوان على اليمن الذي يدخل عامه الخامس.
جاء ذلك في تقرير مشترك حمل عنوان “أسلحة بلجيكا”، بإعداد كل من صحيفة “المساء”، وموقع “كناك” الإخباري، وقناة “إف آر تي”، وجميعها وسائل إعلام بلجيكية.
وأظهر التقرير أن السعودية استخدمت في العدوان على اليمن بنادق رشاشة من نوع “إف إن إف 2000” البلجيكية، ومقاتلات تنتجها التكنولوجيا بالبلد الأخير.
كما استخدمت ناقلة الوقود “إيرباص – أي 330″، علاوة على استخدامها مدرعات “بيرانا لاف-25” (سويسرية معدّلة)، بحسب التقرير.
وأوضح أن الأسلحة تُرسل من بلجيكا إلى “الحرس الوطني السعودي”، مشيراً إلى أن تلك القوات تشارك بشكل فعال في الحرب على اليمن .
وعلى الرغم من إعلان حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فإن التقرير يكشف استمرار بروكسل في ذلك.
التقرير الذي اطلّع مُعّدوه على وثائق ميناء “أنتويرب” البلجيكي، أكد أن منطقة والونيا صدّرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.
وللعام الخامس توالياً، يشهد اليمن عدواناً قادته السعودية منذ مارس 2015 وحتى اليوم
وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مدوية .. بلجيكا تصدر ثلاث شحنات اسلحة للسعودية في 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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