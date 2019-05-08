شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: نفى إدارة ترامب بشأن سيناء يؤكد صدق الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ، إنه لا يزال المشككون يواجهون الدولة من خلال أكاذيبهم وادعاءاتهم فى الترويج لأمور مزعومة منها أن سيناء جزء من صفقة القرن، ورغم أنها أكذوبة الإ أنهم يروجونها فى جميع الأوقات، ورغم تأكيد جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، نفيه للشائعات القائلة، إن سيناء جزءا من الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط، والتى يطلق عليها "صفقة القرن"، إلا أن المشككين يواصلون حملاتهم وترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية ، ويكشف هؤلاء الخونة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل هذه الأمور ما هى الإ محاولات إرهابية تروجها الجماعات المتطرفة، والدول التى ترعاها على رأسهم قطر وتركيا ، من أجل التأثير على الدولة المصرية ، فبعد فشل المحاولات السابقة فى ترويج أكاذيبهم فأصبحوا يعيدون أكذوبة صفقة القرن ، الإ أن الرد للمرة الثانية يأتى لهم من الإدارة الأمريكية ليؤكد صدق الدولة المصرية.

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وتابع قائلا: نقول لكل المشككين والمروجين للأكاذيب، إن مصر مستمرة فى البناء، ولا تلتف لأى من محاولتكم الكاذبة من أجل التأثير على الإنجازات التى تتم ، وأن الشعب المصرن يثق كل الثقة فى قياداته ، وأن سيناء ليست مجال للمزايدة، وأقل رد على المشككين إقامة المشروعات الكبرى فى سيناء ، لافتا أن المروج لهذه الأكاذيب قطر لأنها تمتلك جزء كبير من وسائل الإعلام الغربية والمراكز البحثية التى تعد التقارير الكاذبة المزعومة عن صفقة القرن .

كرر جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، نفيه للشائعات القائلة إن سيناء جزءا من الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط والتى يطلق عليها "صفقة القرن".

وقام جرينبلات بإعادة نشر تغريدته الأولى التى نفى فيها صحة ما يتردد أن سيناء جزءا من خطتهم للسلام، وكتب على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: "من الغريب أننى لازلت اسمع تقارير عن هذا (فى إشارة إلى المزاعم الخاصة بسيناء) - تغريدتى الأصلية لاتزال باقية".