شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على إعلان زيادة موازنة القطاع .."تعليم البرلمان": اجتماع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، للوقوف الرقم المعتمد وهو 99 مليار جنيه والمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية للمضى قدما فى المنظومة الجديدة.

ولفتت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الاهتمام بالتعليم يحتل أولوية قصوى من كافة قطاعات الدولة، مشددة على ضرورة تقديم الدعم للمنظومة الجديدة لتؤتى ثمارها بداية من تطوير المناهج والاهتمام بالمعلم والمدارس وغيرها من العناصر والمقومات التى سيكون لها دور فى النهوض بالمنظومة بشكل عام، مشيرة إلى أن التعليم جزء رئيسى من عملية بناء الإنسان المصرى، ما يفرض الاهتمام به.

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وفى نفس السياق، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الذى اعلنت عنه وزارة المالية، هو أمر وجوبى لاستكمال منظومة التطوير التى بدأت فيها الدولة خلال الفترة السابقة والوصول لنتائج ملموسة ترضى الجميع وتعيد مصر لمصاف الدول المتقدمة فى مجال التعليم، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتغيير ثقافة المجتمع حيال خريجى التعليم الفنى، وهو ما سيتم مناقشته فى اجتماع الأسبوع المقبل للجنة.