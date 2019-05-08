داوود: منح بطاقات دخول مجانية للزائرين والسياح إلى المتحف لمدة 3 أشهر

أعلن وزير الثقافة ​محمد داوود​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "في إطار تشجيع ​السياحة​ الثقافية تم الإتفاق مع شركة CitySightseeing على منح بطاقات دخول مجانية للزائرين والسياح إلى ​المتحف الوطني​ لمدة 3 أشهر".

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