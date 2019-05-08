رئيس الأركان بالجيش اللبناني: تضحيات الضباط والعسكريين لا تقاس بالمعايير المادية

أكد رئيس الأركان في الجيش ال​لبنان​ي اللواء الركن أمين العرم أن "​الأمن​ في لبنان مضبوط بشكل تام، وهو يمثل الدعامة التي يقوم عليها الوطن، وعصب ​الاقتصاد​ والشريان الذي يمده بالقوة والنمو، وفي انعدام الأمن يتدهور الاقتصاد وتهتز هيبة الدولة".

وفي تصريح له بعد تفقده قيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب - ​بيروت​ شدد ابو العرم على "ضرورة بقاء العسكريين على أهبة الاستعداد لمواكبة المرحلة الدقيقة والأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، ومواجهة نوايا العدو الإسرائيلي وأطماعه في ثروات لبنان، ومخططات ​الإرهاب​ لبث الفتنة والخراب في النسيج الاجتماعي اللبناني".

ولفت إلى أن تضحيات الضباط والعسكريين، لا سيما الشهداء والجرحى لا تقاس بالمعايير المادية، مشيرا إلى أن حقوقهم مقدسة وستبقى دائما في صلب أولويات ​القيادة​.