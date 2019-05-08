الجراح ليعقوبيان: اظهري مستندا يثبت للرأي العام ادعاءاتك

رد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النائب ​بولا يعقوبيان​، قائلا: "لا تزال يعقوبيان تصر على سوق الافتراءات ونشر ​الأخبار​ التي لا تمت للحقيقة بصلة واذا كان لديها ما يثبت إدعاءاتها، فلتظهر للرأي العام مستندا يثبت ذلك. مع التوضيح ان الشركات المشغلة ل​قطاع الخليوي​ هي من تبادر بطرح المشاريع على الوزارة، التي توافق أو ترفض أو تطلب تعديلات".

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