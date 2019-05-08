معوض : نرافق البطريرك صفير بصلواتنا وتضرعاتنا أن يحفظه الله

علق النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا:" رافقنا في تحدياتنا ومواجهاتنا وصنع لنا استقلالا جديدا نحاول أن نحافظ عليه. ونحن نرافقه بصلواتنا وتضرعاتنا أن يحفظه الله لنا ذخرا نحتاجه ويحتاجه وطننا"، مضيفا:"أطال الله بعمر بطريركنا نصلي لشفائه بخشوع ونتضرع ل​سيدة لبنان​ في شهرها ولمار شربل في عيد ميلاده أن يخلصوا أبينا البطريرك صفير".

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