الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه "بتاريخه، أوقفت ​مديرية المخابرات​ في محلتي ​الدورة​ و​الدكوانة​ المدعوين زياد سكرنداج وأسامة خليفة وبرفقته فتاة،لإقدامهم على الإتجار ب​المخدرات​ وترويجها في المحلتين المذكورتين، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة منها بالإضافة إلى مبالغ مالية، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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