أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في تصريح له خلال مغادرته ​مستشفى​ "​أوتيل ديو​"، بعد اطمئنانه إلى صحة البطريرك مار نصر الله صفير أن "البطريرك صفير يخضع للمعالجة، ونطلب من الله أن يشفيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الراعي غادر أوتيل ديو بعد اطمئنانه لصحة صفير: يخضع للمعالجة ونطلب من الله أن يشفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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