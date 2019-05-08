معهد الحكمة الفني أقام وقفة احتجاجية تضامنا مع رئيس المعهد الأب شربل مسعد

أقامت أسرة ​معهد الحكمة الفني​ وقفة احتجاجية، حيث توقفت الدروس في المعهد وتجمّع الطلّاب معتصمين داخل الصرح في تعبير حضاري عن التضامن مع الاب رئيس المعهد شربل مسعد على أثر الإعتداء غير المبرر الذي تعرض له صباح اليوم خلال الاشكال الامني الذي وقع في ​المنصورية​.

وأعرب مدير الدروس جورج شلهوب عن "أسفه الشديد، وعن شجبه للممارسات غير الاخلاقية التي شكلت انتهاكا فاضحا للكرامة الإنسانية وتصرفا غير حضاري يعيدنا إلى أزمنة كنا نتمنى أن لا تعود"، شاكرا "باسم الأب الرئيس كل عائلة معهد الحكمة الفني من أساتذة إداريين وطلاب إضافة إلى الأهالي وقدامى المعهد الذين إتصلوا مستنكرين، على وقفتهم التضامنية.".

وأكد المعتصمون في بيان لهم أنه "احتجاجا على ما تعرض له الاب شربل مسعد رئيس معهد الحكمة الفني من إيذاء جسدي و معنوي اثناء محاولته فضّ الاشكال الذي حصل صباح اليوم في بلدة المنصورية، ​قضاء المتن​، بين اهالي رعيته الذين كانوا معتصمين و​القوى الامنية​، نعلن عن اسفنا الشديد للممارسات العنيفة التي حصلت والتي تتنافى مع الحقوق الطبيعية لكل انسان، الا وهي ​حرية التعبير​ عن الرأي والحق في صون الكرامة الانسانية، وشجبنا للتعدي الذي طاول شخص الاب الرئيس، فهل يجوز التعدّي على رجل دينٍ أعزل، ينشد السلام و ​المحبة​؟ وهل يجوز استباحة كرامته و التطاول على شخصه ومقامه؟".

وأكدوا أن "ما حصل اليوم قد اثار استياء ابناء عائلة معهد الحكمة الفني بكل أفرادها، ونعلن من خلال هذا البيان احتجاجنا على التعدي والتطاول على شخصيّة روحية و تربوية مرموقة لا يليق بها الا كلّ الاحترام والاجلال".