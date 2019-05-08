Nbn: الحريري مصر على انهاء النقاش بالموازنة نهاية هذا الاسبوع

علمت قناة الـ nbn ان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بدا مصرا على انهاء ​النقاش​ ب​الموازنة​ نهار الجمعة، وعرضها في جلسة اخيرة في ​قصر بعبدا​ نهاري السبت او الاحد، لتحويل المشروع الى الامانة العامة ل​مجلس النواب​، بداية الاسبوع الطالع.

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