الطقس غدا غائم جزئيًّا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​.

الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال والداخل.

السبت: قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال والداخل.