الطقس غدا غائم جزئيًّا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال والداخل.
السبت: قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال والداخل.
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