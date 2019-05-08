الأمم المتحدة تتهم ميانمار بعرقلة وصول عمال الإغاثة إلى أركان

أفادت ​الأمم المتحدة​ بان "السلطات ال​ميانمار​ية وضعت نظاما معقدا مليئا بالقيود والمتطلبات الخاصة بترخيص السفر، مما يجعل وصول عمال الإغاثة الإنسانية إلى مناطق كثيرة من ولاية راخين صعبًا للغاية"، موضحةً أن "مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، أبلغنا بأن وجود نظام معقد من القيود والمتطلبات الخاصة بترخيص السفر، يجعل وصول عمال الإغاثة إلى مناطق كثيرة من ولاية راخين، وخاصة ​الشمال​، صعبًا للغاية، ولا يمكن التنبؤ به".

ولفتت إلى أنه "بينما تدرك الأمم المتحدة أن هناك مخاوف أمنية بسبب ​العنف​، إلا أنه يمكن ويجب إيجاد طرق لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها"، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من ذلك، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم المساعدات إلى 128 ألف شخص في المخيمات بولاية راخين، ولاحظ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن ​الحكومة​ أبدت استعدادها لدعم عمال الإغاثة على نحو أفضل لتقديم المساعدة للنازحين".

وأشارت إلى أن "نائبة منسق شئون الإغاثة في ​حالات​ الطوارئ أورسولا مولر، سوف تصل، الخميس، إلى ميانمار في زيارة تستمر حتى منتصف أيار الجاري، بغرض "تفقد الحالة الإنسانية مباشرة في ولايات راخين وكاشين وشان، بالإضافة إلى تداعيات الصراع المستمر على المدنيين".