خارجية روسيا: مستعدون لبحث مقترح ترامب بشأن معاهدة جديدة لنزع السلاح النووي

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​موسكو​ مستعدة لبحث اقتراح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول عقد معاهدة جديدة بشأن نزع ​السلاح النووي​".

وأوضح مصدر في الوزارة لوكالة "إنترفاكس" أنه "في ظروف تهديدات جديدة تأتي من الجانب الأميركي، سنعمل كل ما هو مطلوب لضمان أمننا، لكننا مستعدون لاستئناف الحوار الذي قطعته ​واشنطن​ حول الاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك النظر في مقترحات محددة قد تأتي في تطوير تصريحات دونالد ترامب حول معاهدة جديدة بشأن نزع الأسلحة النووية".

وأوضح المصدر أن "موقف واشنطن الضبابي من إمكانية تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والتي تنتهي مدة سريانها في شباط 2021، يثير القلق إزاء مصير الاستقرار الاستراتيجي".