سلطات فرنسا تشدد على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل

شددت السلطات الفرنسية على ضرورة تطبيق ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ بشكل كامل، مؤكدةً "ضرورة احترام إيران كل التزاماتها في الاتفاق النووي"، معربةً عن قلقها من التصريحات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، مبدية حرصها على بقاء القنوات المالية مع إيران مفتوحة.

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