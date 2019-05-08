جيسون غرينبلات: سيناء ليست جزءًا من خطتنا للسلام

أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​ أن "شبه ​سيناء​ المصرية، ليست جزءًا من الخطة الأميركية للسلام"، مشيراً إلى أن "الغريب ما زلت أسمع ​تقارير​ عن ذلك"، مضيفاً: "التقارير بشأن خطتنا أننا سنقدم جزءًا من سيناء إلى غزة هي خاطئة"، لافتاً إلى أنه "من المستغرب والحزن أن نرى كيف أن الناس الذين لا يعرفون ما في الخطة يختلقون قصصًا مزيفة وينشرونها".

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