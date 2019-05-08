طائرة ركاب فرنسية تهبط اضطراريا في إيران

اضطرت ​طائرة​ ركاب فرنسية للهبوط اضطراريا في ​إيران​، لأسباب غير معروفة.

وأوضح موقع مراقبة الطيران "فلايت رادار" أنه "كانت الطائرة الفرنسية طراز ​إيرباص​ (إيه — 340- 313) متجهة من ​باريس​ إلى ​مومباي​ في ​الهند​".

وأشار الموقع الى أن "الطائرة بدأت في الهبوط بصورة غير مخططة في أثناء مرورها في الأجواء الإيرانية، بالقرب من مدينة ​أصفهان​، وسط إيران".

وغادرت الطائرة العاصمة الفرنسية باريس في الساعة 11:21 صباحا، وكان من المقرر أن تصل الهند في منتصف الليل.

ومازالت، حتى الآن، أسباب هبوطها المفاجئ غير معروفة.