طائرة ركاب فرنسية تهبط اضطراريا في إيران

اضطرت طائرة ركاب فرنسية للهبوط اضطراريا في إيران، لأسباب غير معروفة.
وأوضح موقع مراقبة الطيران "فلايت رادار" أنه "كانت الطائرة الفرنسية طراز إيرباص (إيه — 340- 313) متجهة من باريس إلى مومباي في الهند".
وأشار الموقع الى أن "الطائرة بدأت في الهبوط بصورة غير مخططة في أثناء مرورها في الأجواء الإيرانية، بالقرب من مدينة أصفهان، وسط إيران".
وغادرت الطائرة العاصمة الفرنسية باريس في الساعة 11:21 صباحا، وكان من المقرر أن تصل الهند في منتصف الليل.
ومازالت، حتى الآن، أسباب هبوطها المفاجئ غير معروفة.
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