نشرة الحوادث المسائية.. إجراء جديد ضد السبكي ومقتل شخصين في المحلة والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل شخص في مشاجرة مع أبناء عمومته بالشرقية

لفظ شخص في العقد السادس من العمر، أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب آخر بجرح قطعي بالرقبة؛ وذلك في مشاجرة بقرية "كفر عبد الله" التابعة لمركز منيا القمح.

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مقتل شاب على يد جاره في المحلة

قُتل شاب بمنطقة سوق الجمعة التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على يد جاره بعد نشوب مشاجرة بينهما.

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الداخلية: ضبط منفذي حادث سرقة حقيبة مجوهرات بأبوالنمرس

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة مشغولات ذهبية بالجيزة.

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الأموال العامة تضبط 3 قضايا عملة

واصلت مباحث الأموال العامة، توجيه حملاتها، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

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ضبط المتهمين بقتل سائق شبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض علي المتهمين بقتل سائق في مشاجرة بشبرا الخيمة.

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إجراء جديد من النيابة ضد "السبكي" في واقعة "صدى البلد"

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الدقي، المنتج السينمائي أحمد السبكي إلى محكمة شمال الجيزة، لإجراء معارضة استئنافية على الحكم الصادر بحبسه سنة، في قضية إصدار شيك بدون رصيد، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله في واقعة اقتحام موقع صدى البلد الإخباري.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 15 مايو الجاري؛ لسماع أقوال القائمين بالضبط.

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تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة"

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 1 يونيو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.

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تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس" للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لجلسة الغد الخميس لاستكمال سماع مرافعة النيابة

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تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

أجلت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة، لجلسة 1 يونيو المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

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متهمين بقتل مواطن في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، بالإعدام شنقا لـ5 متهمين بقتل مواطن على إثر خلاف مسبق على سعر مواد مخدرة، في منطقة البساتين

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