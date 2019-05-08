صور.. تدريب الرائدات الريفيات في أسوان على مبادرة الـ"30" لتنظيم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسوان، دورة تدريب للرائدات الريفيات على أعمال مبادرة الـ"30" لتنظيم الأسرة. وتهتم مبادرة الـ"30" بفترة الحمل وأهمية زيارة المرأة الحامل في الأسبوع الثلاثين للحمل، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية. واستمرت دورة التدريب التي أقيمت في مقر مركز التدريب بالنفق، لمدة يومان، وأشرف عليها الدكتورة أسماء بسطاوي، مديرة تنظيم الأسرة بإدارة أسوان الصحية، ونجفة محمود، مشرفة الرائدات في محافظة أسوان.

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