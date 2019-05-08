الخارجية الأمريكية تجري اتصالا برئيس المجلس العسكري في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

طالب نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، بتجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات مع الأطراف السياسية في السودان.

وتلقى رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان اتصالا هاتفيا اليوم, من نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان, حيث تناولا خلاله مجمل الأوضاع الراهنة في السودان.

وقال بيان صادر عن المجلس العسكري السوداني تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أطلع المسؤول الأمريكي على مجمل الأوضاع بالبلاد, وتواصل المجلس مع القوى السياسية السودانية للانتقال السلس للسلطة.

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وأضاف البيان أن البرهان أشار لانحياز الجيش السوداني لإرادة الشعب السوداني, تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدالة والمساواة.

كما شدد البرهان في المحادثة على دور الجيش في تعزيز الأمن ودعم خيارات السودانيين وثورتهم السلمية، حسبما ذكر البيان.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على وقوف بلاده ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، بحسب البيان.