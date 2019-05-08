صور| رئيس جامعة أسوان يشهد ختام الأنشطة لطلاب قسم التربية الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل الختامي للأنشطة الطلابية والذي نظمه قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

شهد الاحتفالية، الدكتور راضي عبد المجيد طه، عميد الكلية، والدكتور محمد راشد، وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ورئيس قسم التربية الموسيقية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والتربية النوعية.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد غلاب، عن إعجابه بالأداء المتميز والمهارات الفنية التي أظهرها الطلاب خلال الاحتفالية التي تضمنت عددًا من الأناشيد والمقطوعات الغنائية الوطنية.

كما أشاد بالجهود الكبيرة لقسم لتربية الموسيقية وتكوين كورال متميز يمثّل الكلية والجامعة في مختلف المناسبات المحلية والوطنية علاوة على اكتشاف عدد من المواهب الطلابية في مجال الفن والموسيقى.