الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس رابع أيام رمضان (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 15 25

طنطا 15 23

دمنهور 16 22

الإسكندرية 16 21

بلطيم 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

سيوة 13 25

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 13 26

السويس 16 24

العريش 15 21

رفح 15 21

رأس سدر 13 25

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نخل 08 24

نويبع 20 24

طابا 16 23

كاترين 10 20

الطور 20 24

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 20 29

مرسى علم 23 26

الفيوم 15 25

بني سويف 15 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 28

سوهاج 20 29

قنا 23 30

الأقصر 21 31

أسوان 21 33

أبو سمبل 20 33

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 30

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 26