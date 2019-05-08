مكتب التحقيقات الفيدرالي يزيد الضغط على المواطنين الروس في الولايات المتحدة

صرحت وزارة الخارجية الروسية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زاد بشكل ملحوظ من الضغط على المواطنين الروس في الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر بالوزارة، قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم باتهام المواطنين الروس في عدم ولائهم للولايات المتحدة لافتا إلى أن المواطنة الروسية ماريا بوتينا اعتقلت بسبب "امتلاكها جواز سفر

روسي فقط".وفي 26 أبريل الماضي، حكمت محكمة في واشنطن على ماريا بوتينا بالسجن لمدة 18 شهرا قضت 9 أشهر منها، وذلك بعد أن وجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئاتالمعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

كما وافقت المحكمة في الولايات المتحدة على ترحيل الروسية ماريا بوتينا، إلى وطنها بعد قضاء مدة العقوبة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا في يوليو/ تموز الماضي، في العاصمة واشنطن، وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.