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الجوية الجزائرية تعلن عن تقليص رحلاتها إلى فرنسا

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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيض برنامج رحلاتها من وإلى مطارات باريس، أورلي، وليون، ومرسيليا.

 

وجاء قرار الجوية الجزائرية، بعد الإضراب الذي أعلن عنه عمال بفرنسا، في تسع مطارات بما في ذلك

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3 مطارات باريسية.

 

وحسب بيان من الخطوط، فإن الرحلات المعنية، هي كل من: "الجزائر-أورلي-الجزائر"، "الجزائر-مرسيليا-الجزائر"، "قسنطينة-مرسيليا-قسنطينة"، بالإضافة إلى "وهران- الجزائر- وهران".

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