مباحثات بين رئيس العسكري الانتقالي السوداني ونائب وزير الخارجية الأمريكي

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا من نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون ساليفان، وبحث معه الوضع في السودان، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان لإعلام المجلس العسكري الانتقالي، أن البرهان أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن "شكر السودان وتقديره لاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها للشأن السوداني، مؤكدا حرصالمجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم".
وقدم رئيس المجلس "تنويرا لنائب وزير الخارجية الأمريكي حول مجمل الأوضاع بالبلاد، وانحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة".
وأشار البرهان إلى "تواصل المجلس مع القوى السياسية للانتقال
وأبلغ البرهان نائب وزير الخارجية الأمريكي أن "دور القوات المسلحة هو تعزيز الأمن ودعم خيارات الشعب وثورته السلمية".
من جانبه، أكد ساليفان دعم الولايات المتحدة لـ "جهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا الي تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية"، حسب البيان.
وأكد ساليفان تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب.
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