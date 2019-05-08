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49 من مختلف الجنسيات أشهروا إسلامهم في سلطنة عُمان

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أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان عن إشهار 49 شخصا من مختلف الجنسيات إسلامهم في السلطنة، تتويجا للجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة بدائرة التعريف بالإسلام من خلال عملها ودورها المتواصل في نشر الثقافة الإسلامية وتوعية

الجاليات غير المسلمة للدخول في الإسلام من خلال إقامة البرامج التوعوية والإرشادية.

 

فقد أسلم من الجنسية الأوغندية 18 امرأة ومن الجنسية الفلبينية 11 رجلا و 3 سيدات، ومن

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الجنسية السريلانكية 5 نساء، و3 سيدات من تنزانيا.

كما أسلمت من نيجيريا 3 سيدات، ومن الهند رجل وامرأة، ومن جنسيات أخرى 5 أشخاص.

 

ويواصل مكتب الإفتاء ممثلا في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، نشاطه وجهوده المستمرة في التوعية الدينية ومتابعة وتوثيق وإصدار وثائق الداخلون في الإسلام.

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