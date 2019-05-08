اخبار العالم

منتخب مصر يُتوج ببطولة الجاليات الكروية في سلطنة عُمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز منتخب مصر بالمركز الأول وتوج بلقب بطولة الجاليات الكروية في سلطنة عُمان، التي احتضنتها ملاعب محافظة ظفار، كما حصل اللاعب المصري المميز صلاح الهدالي على لقب هداف البطولة.

 

تميزت المباراة النهائية بالقوة والتشجيع الحماسي وسيطر خلالها المنتخب المصري علي الكرة ، لتنتهي بتقدمه على منتخب الأشقاء فريق الجالية الأردنية بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شي، في مباراة شهدت إثارة  ومتعة

كروية حسمها عامل التوفيق والخبرة.

 

ومن جانبها أشادت  اللجنة المنظمة  للبطولة بكافة جهود الفرق المشاركة والمواهب الكروية التي برزت خلالها، والتي تستحق الاهتمام والرعاية وتبشر بمستوى أفضل في قادم الأيام، مشيرًة إلى أن أهم ما ميز البطولة هو شعارها :“عمان المحبة” وسمو الروح والأجواء الأخوية والحضور الجماهيري.

Advertisements

 

علي مدار السنة  تقام  بطولة للجاليات  في مسقط تحت شعار "نحبك قابوس" ، وأخري في ظفار  تحت شعار "عمان المحبة" وتشهدان سنويا تطورا في التنظيم والأداء، حيث أن النجاح يبدأ بفكرة من الخيال، ويظهر من خلال الاجتهاد والإصرار والعمل بصدق وإخلاص والعزيمة بالأداء، ليصبح حقيقة تسعد قلوب الجماهير ومثالا يحتذى، مؤكدًة أن البطولتين ما هما إلا رسالة شكر وعرفان وامتنان ووفاء من أبناء  الجاليات المشاركة إلى سلطنة عمان وشعبها الطيب.

 

تضمن الحفل الختامي العديد من الفقرات الرياضية واللوحات الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يُتوج ببطولة الجاليات الكروية في سلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا