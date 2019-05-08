منتخب مصر يُتوج ببطولة الجاليات الكروية في سلطنة عُمان

فاز منتخب مصر بالمركز الأول وتوج بلقب بطولة الجاليات الكروية في سلطنة عُمان، التي احتضنتها ملاعب محافظة ظفار، كما حصل اللاعب المصري المميز صلاح الهدالي على لقب هداف البطولة.

تميزت المباراة النهائية بالقوة والتشجيع الحماسي وسيطر خلالها المنتخب المصري علي الكرة ، لتنتهي بتقدمه على منتخب الأشقاء فريق الجالية الأردنية بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شي، في مباراة شهدت إثارة ومتعة

كروية حسمها عامل التوفيق والخبرة.

ومن جانبها أشادت اللجنة المنظمة للبطولة بكافة جهود الفرق المشاركة والمواهب الكروية التي برزت خلالها، والتي تستحق الاهتمام والرعاية وتبشر بمستوى أفضل في قادم الأيام، مشيرًة إلى أن أهم ما ميز البطولة هو شعارها :“عمان المحبة” وسمو الروح الرياضية والأجواء الأخوية والحضور الجماهيري.

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علي مدار السنة تقام بطولة للجاليات في مسقط تحت شعار "نحبك قابوس" ، وأخري في ظفار تحت شعار "عمان المحبة" وتشهدان سنويا تطورا في التنظيم والأداء، حيث أن النجاح يبدأ بفكرة من الخيال، ويظهر من خلال الاجتهاد والإصرار والعمل بصدق وإخلاص والعزيمة بالأداء، ليصبح حقيقة تسعد قلوب الجماهير ومثالا يحتذى، مؤكدًة أن البطولتين ما هما إلا رسالة شكر وعرفان وامتنان ووفاء من أبناء الجاليات المشاركة إلى سلطنة عمان وشعبها الطيب.

تضمن الحفل الختامي العديد من الفقرات الرياضية واللوحات الفنية.