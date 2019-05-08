إذاعة سلطنة عمان تحصل على الجائزة الثانية في المسابقة العربية للموسيقى بتونس

حصلت إذاعة سلطنة عمان على الجائزة الثانية في المسابقة العربية للموسيقى والغناء في دورتها الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الجاري بتونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

وقد فازت أغنية "كن حبا"

بالجائزة الثانية، وهي من تأليف الشاعر هشام الصقري وألحان وتوزيع الملحن أسعد بن أحمد الرئيسي وغناء نوال بنت زايد البوسعيدية، وسيتم توزيع جوائز هذه المسابقة ضمن فعالياتالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس في دورته العشرين خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو المقبل.

تعد المسابقة العربية للموسيقى والغناء مسابقة دورية يقيمها اتحاد إذاعات الدول العربية مرة كل عامين وتهدف إلى تشجيع الإنتاج الموسيقي والغنائي العربي وتطويره والتعريف بمختلف أشكاله حفاظا على التراث الغناء العربي.