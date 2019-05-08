اخبار العالم

إذاعة سلطنة عمان تحصل على الجائزة الثانية في المسابقة العربية للموسيقى بتونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حصلت إذاعة سلطنة عمان على الجائزة الثانية في المسابقة العربية للموسيقى والغناء في دورتها الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الجاري بتونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

 

وقد فازت أغنية "كن حبا"

بالجائزة الثانية، وهي من تأليف الشاعر هشام الصقري وألحان وتوزيع الملحن أسعد بن أحمد الرئيسي وغناء نوال بنت زايد البوسعيدية، وسيتم توزيع جوائز هذه المسابقة ضمن فعاليات
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس في دورته العشرين خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو المقبل.

 

تعد المسابقة العربية للموسيقى والغناء مسابقة دورية يقيمها اتحاد إذاعات الدول العربية مرة كل عامين وتهدف إلى تشجيع الإنتاج الموسيقي والغنائي العربي وتطويره والتعريف بمختلف أشكاله حفاظا على التراث الغناء العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة سلطنة عمان تحصل على الجائزة الثانية في المسابقة العربية للموسيقى بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا