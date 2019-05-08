سلطنة عُمان عندما تجتمع الطبيعة بالتراث في المعتمر

حبا الله سلطنة عُمان بيئة متميزة تتنوع فيها كل أنواع التراث وعبق التاريخ مع الطبيعة الخلابة بمناظرها الجذابة، وتُعد قرية المعتمر بنـزوى إحدى القرى الجميلة بطبيعتها وبيئتها الصحراوية وجزء من حياة البادية التي تشاركها فيه عدة قرى أخرى، ويتم الوصول إليها بثلاثة طرق من الجهة الشمالية طريق طيمساء المتفرع من ازدواجية طريق (نـزوى ـ بهلاء) ومن الشرق بدءا من دوار كرشاء المتفرع من طريق (نزوى ـ أدم) المزدوج ومن الغرب طريق

(نـزوى ـ الحبي ببهلاء).

وما يميز هذه القرية رمالها الذهبية الناعمة حين تشرق الشمس تجعلك تتأمل على امتداد البصر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا تلك التكوينات المترامية بين الطبيعة والتاريخ والتراث بوجود الحارة القديمة الأثرية التي مازال يفوح منها عبق الماضي التليد رغم الانفتاح الذي طال القرية من تطور في البناء والتعمير فقد كان للآباء والأجداد تاريخ وبصمة متجذرة منذ الأزل

فعمّروها وبنوها وسكنوها فكانت وما زالت أثرا حضاريا عريقا انسجم مع التطور الحديث الذي شهدته القرية.

يوجد بقرية المعتمر عدد من المساجد القديمة منها والحديثة وأبرزها جامع المعتمر الذي يُعدُّ أحد الصروح الدينية الذي بُني خلال مسيرة البناء والتنمية التي امتدت لنصف قرن تقريبا، وعلى الرغم من أن قرية المعتمر لا يوجد بها فلج إلا أن الأهالي يعتمدون على الآبار التقليدية والحديثة في ري المزارع والبساتين التي تنتشر على امتداد أراضيها مشكلة بساطا أخضر ينتج العديد من المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية منها والصيفية وبجانب ذلك تشتهر القرية بالثروة الحيوانية كالإبل والماعز والأبقار.