مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح على مركز لعلاج الـ"إيبولا" في الكونجو

قتل ثمانية مسلحين وشرطي، اليوم الأربعاء، خلال محاولة لمهاجمة مركز لعلاج فيروس الإيبولا في شرق الكونجو، حسبما قالت السلطات.

وقال سيلفاين كانياماندا، عمدة مدينة بوتيمبو بإقليم كيفو الشمالي، إن "عشرات من مسلحي جماعة ماي ماي هاجموا مركز مدينة بوتيمبو وأثاروا الفزع. لذلك، قامت القوات المسلحة والشرطة بصدهم".

وقال كانياماندا إن المسلحين خططوا لمهاجمة مركز علاج الإيبولا في المنطقة.

وقد أسفر الفيروس عن وفاة أكثر من ألف شخص منذ بدء انتشاره، وهو ثاني أكبر انتشار من نوعه على الإطلاق العام الماضي.

وتعد جماعة "ماي ماي" واحدة من العديد من الجماعات المسلحة التي تنشط في شرق الكونجو المضطرب، وتقاتل معظمها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في المنطقة.

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وبسبب الهجمات المتكررة على مراكز علاج الإيبولا والميليشيات النشطة في المنطقة، فشل عمال الإغاثة حتى الآن في السيطرة على الوباء.

وتكافح السلطات وجماعات الإغاثة للسيطرة على انتشار الإيبولا، في ظل شكوك السكان المحليين إزاء العاملين في المجال الصحي، فضلاً عن مهاجمة مراكز العلاج وحرقها.

يذكر أن ريتشارد موزوكو، أخصائي الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمة قتل، الشهر الماضي، في هجوم مسلح.