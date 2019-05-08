بورصة قطر تتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

أبوظبي (مواقع إخبارية) للجلسة الرابعة على التوالي، أنهت بورصة قطر تعاملات أمس الأربعاء على تراجع، وسط انخفاض لـ6 قطاعات بقيادة الصناعة.

وهبط المؤشر العام بنسبة 1.25% متدنياً إلى النقطة 10123.40، ليفقد 127.68 نقطة عن مستويات أول أمس الثلاثاء. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات الصناعة، والبضائع، والبنوك، والعقارات، والنقل، والاتصالات.

وتصدر الصناعة الانخفاضات القطاعية بـ1.63%، متأثراً بهبوط 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها صناعات قطر بنسبة 2.88%.

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